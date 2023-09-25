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Карандин о Курьянове: «Менеджер-новичок в условиях цейтнота закрыл в «Авангарде» вакансии, нашел приличного легионера Спунера»

«У «Авангарда» внимательно слежу за работой молодого менеджера Курьянова, он популярная фигура в нашем регионе.

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