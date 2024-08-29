Бедность и тщета — американская глубинка в снимках Мэтта Блэка

Фотограф Мэтт Блэк (Matt Black) работает фотожурналистом на протяжении всей своей жизни. Он снимает небольшие города США, отдаленные от мегаполисов, с их проблемами — нехваткой работы, бедностью, алкоголем.
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