Бедность и тщета — американская глубинка в снимках Мэтта Блэка

Мы соседи по планете

Фотограф Мэтт Блэк (Matt Black) работает фотожурналистом на протяжении всей своей жизни. Он снимает небольшие города США, отдаленные от мегаполисов, с их проблемами — нехваткой работы, бедностью, алкоголем.