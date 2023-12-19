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“Все-таки родина”, – Даня Милохин снова собирается приехать в Россию

“Все-таки родина”, – Даня Милохин снова собирается приехать в Россию

И вот эмигрант-перебежчик Даня Милохин снова вышел на связь из Дубая. Блогеру все не сидится в эмиграции, и он снова мечтает о возвращении на Родину.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Представить Даню Милохина в строю с накрашенными ногтями как-то трудновато...
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Людмила Абрамова
хватит писать про дебила
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