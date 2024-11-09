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NYT: администрация Трампа может вывести США из Парижского соглашения по климату

NYT: администрация Трампа может вывести США из Парижского соглашения по климату

REUTERS/Brian Snyder Новая администрация избранного президента США Дональда Трампа может принять решение о выходе страны из Парижского соглашения по климату 2015 года, обязывающего участников сокращать выбросы углекислого газа в атмосферу.

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