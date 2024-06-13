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Новости от Богданова

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Реплика В. Богданова на выступление В. Соловья на ЮТУБ-канале 13.06.2024 г.

   Слишком очевидное враньё профессора Соловья продолжает жить на страницах ЮТУБа, что Путин, "якобы "сдох и его труп находится в холодильнике на Валдае тем интересно, что забавно и публично врёт именно ПРОФЕССОР, а не простой бедолага из россиян.

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