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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гретцки присутствует на матче «Вашингтон» – «Чикаго». Он следит за игрой вместе с комиссионером НХЛ Беттмэном

«Кэпиталс» встречаются с «Блэкхокс» (1:1, первый период) в рамках регулярного чемпионата НХЛ.  Лучший бомбардир и снайпер в истории лиги следит за игрой вместе с комиссионером Гэри Беттмэном.

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