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Чернов о конфликте Федотова с Абаскалем: «Главное, что они пожали руки. Это дерби, эмоции захлестывали»

Никита Чернов высказался о конфликте Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля во время дерби. «Спартак» – ЦСКА – это дерби.

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