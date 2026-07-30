"Помочь другу": в деле о смерти уральского учёного Зезина появились новые детали

Первый задержанный объяснил, что был искренне уверен, будто "наказывает" похитителя детей.В деле о гибели учёного Никиты Зезина, который умер в екатеринбургской больнице после избиения, всплыли новые подробности.
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