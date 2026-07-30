Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 563 подписчика

"Помочь другу": в деле о смерти уральского учёного Зезина появились новые детали

"Помочь другу": в деле о смерти уральского учёного Зезина появились новые детали

Первый задержанный объяснил, что был искренне уверен, будто "наказывает" похитителя детей.В деле о гибели учёного Никиты Зезина, который умер в екатеринбургской больнице после избиения, всплыли новые подробности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии