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Происшествия

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В Республике Ингушетия полицейские обезвредили подозреваемого в незаконном лишении свободы супруги и применении насилия в отношении сотрудника полиции

В Республике Ингушетия полицейские обезвредили подозреваемого в незаконном лишении свободы супруги и применении насилия в отношении сотрудника полиции

«В Республике Ингушетия полицейские задержали местного жителя. Он подозревается в незаконном лишении свободы своей супруги и применении насилия в отношении сотрудника полиции.

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