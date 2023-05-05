Спички - не игрушка

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Когда «кукурузники» летали «хоть куда»

Когда «кукурузники» летали «хоть куда»

И ведь на самом деле было такое – небольшие Ан-2 летали, конечно, не во все деревни, но в такие края, куда не на всяком тракторе заберешься.

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