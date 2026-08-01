Пожары во Франции угрожают винодельне Брэда Питта и Анджелины Джоли

Лесные пожары приблизились к знаменитой винодельне Chateau Miraval на юго-востоке Франции, которая ранее оказалась в центре судебного конфликта между голливудскими актерами Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли, сообщает портал TMZ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии