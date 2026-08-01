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Аргументы и Факты

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Пожары во Франции угрожают винодельне Брэда Питта и Анджелины Джоли

Пожары во Франции угрожают винодельне Брэда Питта и Анджелины Джоли

Лесные пожары приблизились к знаменитой винодельне Chateau Miraval на юго-востоке Франции, которая ранее оказалась в центре судебного конфликта между голливудскими актерами Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли, сообщает портал TMZ.

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