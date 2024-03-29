Оценка РСЗО «Ураган»: как системы поддерживают наступающие российские войска своим огнем Евгения КомароваСаперы, которые занимаются разминированием в Авдеевке, редко используют металлоискатели из-за изобилия металлических осколков в земле.
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