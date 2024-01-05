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Сладков назвал две возможные причины массированных атак ВСУ на регионы России

Сладков назвал две возможные причины массированных атак ВСУ на регионы России

Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале назвал две возможные причины массированных атак ВСУ на регионы России в последнее время.

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Комментарии
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Boris Max
Болтун и выскочка.... посчитал что стал самым  умным...
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