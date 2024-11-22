Байден назвал возмутительными решение МУС об ордере на арест Нетаньяху и Галанта

США всегда будут стоять с Израилем против угроз его безопасности Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал возмутительным решение Международного уголовного суда об ордере на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.