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7 частей нашего тела, которые могут вырастать заново

7 частей нашего тела, которые могут вырастать заново

Знаете ли вы, что наше тело похоже на сложный конструктор с заменяемыми деталями? Если мы утрачиваем какой-то орган, его можно не только заменить хирургическим путем — иногда организм сам отращивает его заново.

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Комментарии
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zlaja zaika
Лучше бы зубы восстанавливались (молочные не считаются).
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