Территория ОЭЗ «Санкт-Петербург» увеличилась почти в два раза

На новых площадях смогут разместиться более 40 предприятий. Площадь особой экономической зоны «Санкт-Петербург» увеличилась почти вдвое за счёт включения новых земельных участков в промзонах «Парнас» и «Шушары».
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