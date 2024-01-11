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Территория ОЭЗ «Санкт-Петербург» увеличилась почти в два раза

На новых площадях смогут разместиться более 40 предприятий. Площадь особой экономической зоны «Санкт-Петербург» увеличилась почти вдвое за счёт включения новых земельных участков в промзонах «Парнас» и «Шушары».

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