Врач Тен порекомендовала в конце зимы есть замороженные ягоды

Она также призвала обратить внимание на корнеплоды Наиболее полезными для организма в конце зимы считаются корнеплоды, замороженные ягоды и ферментированные продукты, сообщила РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен.
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