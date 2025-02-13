Врач Тен порекомендовала в конце зимы есть замороженные ягоды

Она также призвала обратить внимание на корнеплоды Наиболее полезными для организма в конце зимы считаются корнеплоды, замороженные ягоды и ферментированные продукты, сообщила РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен.