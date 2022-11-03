Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

«Бенфика» обошла «ПСЖ» в группе ЛЧ, Мбаппе побил рекорд Месси, «Ювентус» сыграет в ЛЕ, 24-я победа СКА, Медведев вылетел с «Мастерса» в Париже и другие новости

1. В Лиге чемпионов завершился групповой этап. «Реал» вышел в 1/8 финала с 1-го места, разгромив «Селтик» (5:1), «Милан» стал вторым в своей группе, забив 4 мяча «Зальцбургу» (4:0), а «Ювентус» отправился в стыки Лиги Европы, проиграв напоследок «ПСЖ» (1:2).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх