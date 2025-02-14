Образы черкесов в поэмах итальянского Возрождения

«Образы черкесов (адыгов) в художественной литературе итальянского Возрождения» - так называется исследование, а точнее – историко-филологический обзор Фиделя Шомахова, который вышел отдельной книгой в нальчикском издательстве М.
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