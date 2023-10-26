Международный день повара и кулинара – это профессиональный праздник для всех тех, кто связан с миром кулинарии.

Этот день отмечают шеф-повара, кулинары, кондитеры, технологи и другие сотрудники кухни.С самого раннего утра они в столовых и буфетах тобольского умн ао “Транснефть – Сибирь” обеспечивают нефтепроводчиков горячим и разнообразным питанием.
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