Международный день повара и кулинара – это профессиональный праздник для всех тех, кто связан с миром кулинарии.

Этот день отмечают шеф-повара, кулинары, кондитеры, технологи и другие сотрудники кухни.С самого раннего утра они в столовых и буфетах тобольского умн ао “Транснефть – Сибирь” обеспечивают нефтепроводчиков горячим и разнообразным питанием.