Times of Israel: ЦАХАЛ призывает жителей сектора Газы переехать на юг анклава

Израиль вновь призвал жителей севера сектора Газа к временной эвакуации на юг анклава, где возможно получить гуманитарную помощь, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии