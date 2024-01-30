Я не понимаю водителей

﻿﻿Хотелось бы отметить две ситуации, в которых я не понимаю оправданий действий водителя. В этих двух случаях водители часто нарушают правила дорожного движения, и это объясняется следующими причинами Хвост за скорой помощью Случайно вы вызвали скорую помощь, и вашего близкого человека срочно доставили в больницу, а машина скорой помощи мчится в сторону медицинского учреждения с мигалками и включенной звуковой сиреной.