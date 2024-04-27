Президент Франции настаивает на создании европейской обороны

Asharq Al-Awsat: Макрон сменил стратегию и вновь убеждает ЕС отказаться от США © AP Photo / Petr David Josek Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Макрон выступил с речью в Сорбонне, в ходе которой призвал Европу укрепить ее обороноспособность.
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