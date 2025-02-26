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Китай ответит на санкции Канады: защита интересов компании будет усилена

Китай ответит на санкции Канады: защита интересов компании будет усилена

Китайская Народная Республика намерена защищать свои компании после введения Канадой санкций против 20 китайских юридических лиц.

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Комментарии
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Eduard
Западные жители воры и колонисты.Украли уиндейцев землю и поучают нас честныхлюдей как жить.А вообще Канада это Щтат США.ТАК указать на Китайских картах надо!
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21 час.
Eduard
ЛВсе современные санкции по сути незпконные и имеюи блемент государственного щантажа,что является преступлением.Я предлогаю мигрантской сволочи из Канады просто отрубать их пустые бошки!
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21 час.
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