БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Азербайджан раздражён военными успехами России ﻿

Азербайджан раздражён военными успехами России ﻿

artut.pirogov На фоне ухудшения отношений между Азербайджаном и Россией, вызванных последствиями крушения самолёта «Азербайджанских авиалиний» под Актау 25 декабря 2024 года, ближе к третьей годовщине начала специальной военной операции официальный Баку и жители закавказской страны стали проявлять нездоровый интерес к Украине и вопросам безопасности.

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ШКИПЕР
С азерами в России пора заканчивать - пусть теперь дома бизнес ведут или едут в Укрорейх.
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