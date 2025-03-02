Азербайджан раздражён военными успехами России ﻿

artut.pirogov На фоне ухудшения отношений между Азербайджаном и Россией, вызванных последствиями крушения самолёта «Азербайджанских авиалиний» под Актау 25 декабря 2024 года, ближе к третьей годовщине начала специальной военной операции официальный Баку и жители закавказской страны стали проявлять нездоровый интерес к Украине и вопросам безопасности.