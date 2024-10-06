7 октября в Крыму ожидаются ливни, грозы, град, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра до 25 метров в секунду, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК@vesti92Читать подробнее>>> .
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