Масленица - это очень удобно. В субботу можно сказать все, что вы думаете, и попросить прощенья в Прощеное Воскресенье.
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Масленица - это очень удобно. В субботу можно сказать все, что вы думаете, и попросить прощенья в Прощеное Воскресенье.