НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

Тайус Джонс: «Могу существенно укрепить команду, у которой есть реальный шанс побороться за титул»

«Возможность играть за «Финикс» имеет для меня и моей семьи наибольший смысл по многим причинам — начиная с того, как Мэт Ишбия и руководство клуба привлекли меня, и заканчивая тем, как тренер Майк Буденхольцер показал мне, как я могу существенно укрепить команду, у которой есть реальный шанс побороться за титул чемпиона НБА, в роли основного разыгрывающего защитника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх