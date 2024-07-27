Тайус Джонс: «Могу существенно укрепить команду, у которой есть реальный шанс побороться за титул»

«Возможность играть за «Финикс» имеет для меня и моей семьи наибольший смысл по многим причинам — начиная с того, как Мэт Ишбия и руководство клуба привлекли меня, и заканчивая тем, как тренер Майк Буденхольцер показал мне, как я могу существенно укрепить команду, у которой есть реальный шанс побороться за титул чемпиона НБА, в роли основного разыгрывающего защитника.