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Бывший офицер Расмуссен: США ищут на Украине козла отпущения после теракта на СП

Бывший офицер Расмуссен: США ищут на Украине козла отпущения после теракта на СП

США ищут козла отпущения в ситуации вокруг диверсии на «Северных потоках», этим объясняется появление статьи The Washington Post о том, что совершение теракта координировал бывший полковник Сил специальных операций ВСУ Роман Червинский.

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