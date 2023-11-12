США ищут козла отпущения в ситуации вокруг диверсии на «Северных потоках», этим объясняется появление статьи The Washington Post о том, что совершение теракта координировал бывший полковник Сил специальных операций ВСУ Роман Червинский.
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