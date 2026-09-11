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Аргументы недели

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Операция «Форрест Гамп»

Операция «Форрест Гамп»

В конце августа в офисе президента Украины была проведена операция «Форрест Гамп». По обвинению в легализации 150 млн гривен (3,4 млн долл.

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