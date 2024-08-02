Между Смоленской и Витебской областями запустили приграничные электрички

Смоленский губернатор Василий Анохин: «Это важный шаг по укреплению международных связей и развитию сотрудничества регионов» Приграничное железнодорожное сообщение запустили сегодня между Смоленской и Витебской областью, объявил глава первого из указанных регионов Василий Анохин.
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