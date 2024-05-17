Минобороны: в акватории Черного моря уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ

В течение прошедшей ночи российские военные с помощью сил противовоздушной обороны (ПВО) пресекли ряд попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористические атаки с помощью беспилотников и безэкипажных катеров по объектам на территории регионов России.
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