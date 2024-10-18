Ignio.com Лев. Еженедельный эротический гороскоп за 21 - 27 октября

Львам очень хочется разнузданности и одновременного полного откровения и обнажения перед партнером. Возможно, вашему возлюбленному хочется того же самого? Тогда что вам мешает сыграть в заманчивую игру «Юная прелестница на исповеди»? Полное покаяние ведет к очень сладкому искуплению… И помните, что вы всегда можете поменяться ролями! .