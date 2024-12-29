Digital Foundry назвали свою десятку самых красивых игр 2024 года Известные техничес...

Digital Foundry назвали свою десятку самых красивых игр 2024 годаИзвестные технические энтузиасты Digital Foundry традиционно называют 10 самых красивых игр текущего года, и, несмотря на некоторые спорные решения, список довольно хорош.
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