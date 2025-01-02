"Газпром", долги и манёвры Кишинёва: как Кишинёв перекладывает свои долги на Тирасполь

Кишинёв обвинил "Газпром" в несправедливом отключении газа и -заявил, что идёт в международный арбитраж, но за кулисами этой истории - попытка переложить долги за голубое топливо в размере 709 миллионов долларов на Приднестровье.
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