В Калуге из маршрутки на дорогу выпал маленький ребенок

Вечером в среду в Калуге произошла авария, в результате которой пострадал ребенок. 22 мая около 19 часов в районе дома № 144 по улице Степана Разина водитель маршрутного такси "ГАЗ" ехал в сторону улицы Салтыкова-Щедрина.
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