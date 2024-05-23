В Калуге из маршрутки на дорогу выпал маленький ребенок

Вечером в среду в Калуге произошла авария, в результате которой пострадал ребенок. 22 мая около 19 часов в районе дома № 144 по улице Степана Разина водитель маршрутного такси "ГАЗ" ехал в сторону улицы Салтыкова-Щедрина.