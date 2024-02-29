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Bloomberg: Rockstar Games с апреля вернет своих сотрудников в офисы

Bloomberg: Rockstar Games с апреля вернет своих сотрудников в офисы

Производитель видеоигр Rockstar Games попросит своих работников перейти на пятидневную работу в офисе с апреля 2024 года, чтобы завершить разработку новой, шестой части культовой игровой серии Grand Theft Auto.

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