Политолог Семеновский: Ядерный удар по Украине не в интересах РФ

Политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Семеновский оценил последнее заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, что Вашингтон якобы предупредил Москву о ликвидации позиций ВС РФ на Украине в случае применения ядерного оружия.
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