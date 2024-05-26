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Политолог Семеновский: Ядерный удар по Украине не в интересах РФ

Политолог Семеновский: Ядерный удар по Украине не в интересах РФ

Политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Семеновский оценил последнее заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, что Вашингтон якобы предупредил Москву о ликвидации позиций ВС РФ на Украине в случае применения ядерного оружия.

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