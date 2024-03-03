InfoBRICS: ВС РФ в начале года уничтожили новейшие образцы оружия НАТО на Украине

Военный эксперт Драго Босник в своей статье для издания InfoBRICS написал, что подразделения ВС РФ смогли уничтожить в зоне СВО новейшие образцы оружия НАТО, которое было передано ВСУ для повышения ее боеготовности.
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