Певец Shaman не будет исполнять гимн перед матчем Россия – Сербия

Антон Коробков-Землянский, пресс-секретарь артиста Shaman, в интервью с журналистом Sport24 Владиславом Шапиро объяснил причину, по которой исполнитель не примет участие в исполнении гимна России перед матчем сборных РФ и Сербии 21 марта.
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