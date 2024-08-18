В Петербурге в августе резко выросли цены на съемные квартиры

В ближайшее время аренда станет ещё дороже В августе средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Петербурге выросла по сравнению с июлем на 14 процентов, до 45,8 тысячи рублей в месяц, подсчитали в ЦИАН.
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