Из визита Путина в Баку следует пять выводов

Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета Прием, который оказали президенту России Владимиру Путину в Азербайджане, оказывают только друзьям и близким союзникам.
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