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Из визита Путина в Баку следует пять выводов

Из визита Путина в Баку следует пять выводов

Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета Прием, который оказали президенту России Владимиру Путину в Азербайджане, оказывают только друзьям и близким союзникам.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Армяшки захотели самоуничтожиться😜😜😜флаг им в руки и барабан на шею!
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1 д.
Инна Каракеян
Сколько   желчи.  не  захлебнитесь
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15 час.

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