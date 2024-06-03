Гастроэнтеролог Багатова: обильное питье и бульон помогают при отравлении

Они могут заменить медикаменты Обильное питье, сладкий чай и бульон могут помочь в борьбе с симптомами отравления при отсутствии с собой медицинских препаратов, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Калимат Багатова.
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