В Москве школьник покончил с собой из-за ЕГЭ

Евгений Благородный В наше время тоже был единый государственный экзамен. Просто дети стали какие-то мягкотельные.

Ирина Морозова Вам видимо 30 лет. ЕГЭ ввели в 2002 году. Как раз мой сын попал на сдачу ЕГЭ когда его только ввели. Так я Вам скажу, что сначала не было такого прессинга на детей. Особенно этим начинают заниматься учителя, так как бояться что выбрав его предмет ученик не сдаст его. Это удар по его репутации. В школах ужас какой творится. Со многими учениками после 9 класса начинают говорить, чтобы они шли учиться в техникумы и ПТУ, лишь бы не оставались в школах.