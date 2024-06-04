Ученик 11 класса переживал, что не сдаст экзамены фото: Shutterstock/Fotodom.ruСтрах перед неудачей порой оказывается сильнее желания жить — сегодня стало известно, что ученик 11 класса, проживающий в Свиблово, покончил с собой, боясь не сдать экзамены.
В Москве школьник покончил с собой из-за ЕГЭ
Комментарии
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Евгений Благородный
В наше время тоже был единый государственный экзамен. Просто дети стали какие-то мягкотельные.
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20 час.
Ирина Морозова
Вам видимо 30 лет. ЕГЭ ввели в 2002 году. Как раз мой сын попал на сдачу ЕГЭ когда его только ввели. Так я Вам скажу, что сначала не было такого прессинга на детей. Особенно этим начинают заниматься учителя, так как бояться что выбрав его предмет ученик не сдаст его. Это удар по его репутации. В школах ужас какой творится. Со многими учениками после 9 класса начинают говорить, чтобы они шли учиться в техникумы и ПТУ, лишь бы не оставались в школах.
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18 час.
ВА
Владимир Акулов
Как было раньше в СССР? Ходишь в школу , тихо ведешь себя на уроках - всегда тебе поставят *3*... И списать было можно... И учителя могли подсказать на экзаменах... Ведь эти учителя сами тебя учили...Получается , сами СВОЮ РАБОТУ И ОЦЕНИВАЛИ! Завышали оценки балбесам! А на ЕГЭ - не спишешь , и твои учителя не помогут ! ЕГЭ вернул учеников в жестокую РЕАЛЬНОСТЬ , какая потом будет в и ЖИЗНИ ! Оказалось , что могут хорошо учиться только 10 % школьников ! Глупым надо уметь проигрывать. Не можешь учиться - иди в ПТУ , в сварщики !
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7 час.
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