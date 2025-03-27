Вандалы сожгли детскую площадку в Астраханской области

Подарок, сделанный крупной компанией жителям района, безвозвратно уничтожен. Жители села Кондаковка Красноярского района остались без детской площадки: накануне администрация округа сообщила грустную новость - хулиганы сожгли горку.
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