«Хаббл» запечатлел «младшего брата» Млечного пути

Спиральная галактика NGC 685 / © ESA / Hubble & NASA, J. Lee, F. Belfiore NGC 685 напоминает по своей структуре Млечный Путь, однако она примерно в полтора раза меньше нашей галактики, этакий «младший брат» в космическом масштабе.
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