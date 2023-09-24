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Надаль о будущем: «Я люблю теннис, поэтому не могу сказать, что не попробую тренировать. Но я не представляю, что буду ездить весь сезон»

– Мне задают вопросы о будущем, на которые я не могу дать однозначный ответ. Потому что будущее зачастую неопределенно, и я держу в голове, что у меня есть академия, и я люблю спорт в целом.

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