Азиаты тратят на страховку в 30 раз меньше, чем американцы - AltIndex

Согласно последнему прогнозу, азиатские рынки страхования увидят значительно более низкие расходы на душу населения по сравнению с США, и ожидается, что в ближайшие годы этот разрыв значительно увеличится.
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