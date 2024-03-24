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Главное управление МЧС России по Волгоградской области

Главное управление МЧС России по Волгоградской области объявляет прием на работу граждан РФ в возрасте от 18 лет, годных по состоянию здоровья на должности: - пожарный; - водитель автомобиля (пожарного); - диспетчер пожарной связи; - комендант; - мастер связи; - мастер газодымозащитной службы; - механик Требования к кандидатам: - пожарный: среднее профессиональное образование; - водитель (автомобиля пожарного): среднее профессиональное образование и водительское удостоверение категории «С»; - диспетчер пожарной связи: среднее профессиональное образование; - комендант: среднее профессиональное образование; - мастер связи: среднее профессиональное образование; - мастер газодымозащитной службы: среднее профессиональное (техническое) с опытом работы 2 года; - механик: среднее-профессиональное образование; - отсутствие судимостей, уголовного преследования.

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