Красивый отказ: 8 известных актрис, которые ответили твердым «нет» главным мачо нашего кино

Популярные и харизматичные мужчины часто привыкают к тому, что их внимание воспринимают как подарок. Но в российском кино хватает историй, когда привычный сценарий обольщения рушился с самого начала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Боюсь предвзятости»: как живет 19-летняя дочь Александра Абдулова, которую критикуют в Сети
- Три платья, часы за миллионы и свадьба, которую обсуждала вся страна: как Татьяна Навка и Дмитрий Песков отмечали свой главный день
- Внукам-близнецам Вячеслава Тихонова уже 21 год: как сегодня живут и кем стали наследники артиста
Свежие комментарии