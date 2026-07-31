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Красивый отказ: 8 известных актрис, которые ответили твердым «нет» главным мачо нашего кино

Красивый отказ: 8 известных актрис, которые ответили твердым «нет» главным мачо нашего кино

Популярные и харизматичные мужчины часто привыкают к тому, что их внимание воспринимают как подарок. Но в российском кино хватает историй, когда привычный сценарий обольщения рушился с самого начала.

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